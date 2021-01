Lieferdienst statt Strafzettel: Chris Schultze, Verkehrspolizist in England, ist als Essenslieferant eingesprungen. Der Ordnungshüter brachte einem Kunden in Banstead südlich von London seine Bestellung, nachdem der Lieferant bei der Anfahrt mit seinem Roller stürzte und sich den Arm brach. Trotz Schmerzen und Dunkelheit konnte der Bote die Polizisten zu seiner Position lotsen. „Weil er nicht wollte, dass jemand seine Bestellung verpasst, hat Sergeant Chris Schultze sich entschlossen, das Essen an seinen vorgesehenen Bestimmungsort zu bringen“, sagte ein Polizeisprecher.