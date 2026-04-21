Die sogenannte Erotik-Dramedy «Escort Boys» aus Frankreich verlässt die Streaming-Welt und läuft jetzt beim öffentlich-rechtlichen ZDF. Der Sender setzt dabei auf eine ungewöhnliche Ausstrahlung.

Paris/Mainz (dpa) - «Sex», «Serie», «verrucht» sind Schlagwörter in der Mediathek zu dieser neuen Serie im Programm des öffentlich-rechtlichen ZDF: Die Rede ist von dem französischen Sechsteiler «Escort Boys», der jetzt bei ZDFneo ausgestrahlt wird.

Alle Folgen sind am Dienstagabend (21.4.) bei ZDFneo «im Binge» zu sehen, wie es heißt. Das bedeutet: Alle Folgen kommen hintereinander ab 22.45 Uhr. Das dauert bis nachts um 2.40 Uhr. Auch im ZDF-Streamingportal steht die Serie ab 21. April spätabends bereit.

Männer als Sexobjekte in Südfrankreich

Die Handlung: Der als Schauspieler mäßig erfolgreiche Ben (Guillaume Labbé) kehrt nach dem Tod seines Vaters in sein Heimatdorf in die Camargue zurück. Der geerbte Hof mit Imkerei ist hoch verschuldet.

Die Geschäftsidee eines Wellnesshotels mit Bio-Honig soll den finanziellen Ruin verhindern - doch dafür fehlt das Startkapital. Ben muss auch für seine noch minderjährige Schwester Charly sorgen. Als das Geld knapp wird und das Jugendamt Druck macht, gibt es eine gewagte Idee.

Ben erfährt, dass Hof-Mitarbeiter Mathias sich prostituiert. Die kleine Schwester Charly (Marysole Fertard) sieht einen Ausweg: Ben und seine Freunde Ludo und Zak (Thibaut Evrard und Corentin Fila) könnten doch auch als Escort Boys anheuern gehen. Sie haben zwar keine Erfahrung, aber Mut.

In Episodenrollen sind unter anderen Amanda Lear, Rossy de Palma und Kelly Rutherford zu sehen. Die erste Staffel der französischen Serie wurde im Dezember 2023 beim Streaminganbieter Amazon Prime Video veröffentlicht.

Die Handlung ist von einer israelischen Serie inspiriert («Johnny VeAbirey Hagalil»/«Johnny und die Ritter von Galiläa»). Es gab mit der Vox-Serie «Milk & Honey» (2018) auch schon eine deutsche Adaption, die im Brandenburgischen spielte.

«Escort Boys» kommt auf zwei Staffeln mit insgesamt zwölf Episoden. Ob und wann auch die zweite Staffel, die 2025 rauskam, beim ZDF gezeigt wird, ist unklar. Derweil stehen beide «Escort Boys»-Staffeln mit sämtlichen Folgen weiterhin auch hierzulande bei Prime Video zur Verfügung.