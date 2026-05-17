Die Plätze der 25 Finalisten des 70. Eurovision Song Contest im Überblick.

Wien (dpa) - Das Ergebnis des 70. Eurovision Song Contest (ESC):

1. Bulgarien: Dara («Bangaranga»): 516 Punkte

2. Israel: Noam Bettan («Michelle»): 343 Punkte

3. Rumänien: Alexandra Căpitănescu («Choke Me»): 296 Punkte

4. Australien: Delta Goodrem («Eclipse»): 287 Punkte

5. Italien: Sal Da Vinci («Per sempre sì»): 281 Punkte

6. Finnland: Linda Lampenius und Pete Parkkonen («Liekinheitin»): 279 Punkte

7. Dänemark: Søren Torpegaard Lund («Før vi går hjem»): 243 Punkte

8. Moldau: Satoshi («Viva, Moldova!»): 226 Punkte

9. Ukraine: Leléka («Ridnym»): 221 Punkte

10. Griechenland: Akylas («Ferto»): 220 Punkte

11. Frankreich: Monroe («Regarde !»): 158 Punkte

12. Polen: Alicja («Pray»): 150 Punkte

13. Albanien: Alis («Nân»): 145 Punkte

14. Norwegen: Jonas Lovv («Ya Ya Ya»): 134 Punkte

15. Kroatien: Lelek («Andromeda»): 124 Punkte

16. Tschechien: Daniel Zizka («Crossroads»): 113 Punkte

17. Serbien: Lavina («Kraj mene»): 90 Punkte

18. Malta: Aidan («Bella»): 89 Punkte

19. Zypern: Antigoni («Jalla»): 75 Punkte

20. Schweden: Felicia («My System»): 51 Punkte

21. Belgien: Essyla («Dancing on the Ice»): 36 Punkte

22. Litauen: Lion Ceccah («Sólo quiero más»): 22 Punkte

23. Deutschland: Sarah Engels («Fire»): 12 Punkte

24. Österreich: Cosmó («Tanzschein»): 6 Punkte

25. Großbritannien: Look Mum No Computer («Eins, Zwei, Drei»): 1 Punkt