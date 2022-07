Deutschland schwitzt bei rund 40 Grad. Doch es geht noch wesentlich heißer. Selbst die im Death Valley in den USA gemessenen 56,7 Grad sind nichts im Vergleich zu den Temperaturen in einem Blitz am Himmel.

Berlin (dpa) - Auch in Deutschland kann es heiß zugehen: Die bisher höchste gemessene Temperatur waren 41,2 Grad Celsius - am 25. Juli 2019 in Duisburg-Baerl und Tönisvorst (NRW).

Die folgenden Rekorde legen aber noch eine Schippe drauf: