Der Start für das Weltraum-Abenteuer ist geglückt: Drei Tage lang wird eine vom Raumfahrtunternehmen SpaceX gecharterte «Dragon»-Kapsel mit vier Laien an Bord die Erde umkreisen.

Cape Canaveral (dpa) - Erstmals sind vier Laien alleine zu einem mehrtägigen Weltall-Ausflug in die Erdumlaufbahn aufgebrochen.

Die vom 38-jährigen US-Milliardär Jared Isaacman dafür beim Raumfahrtunternehmen SpaceX gecharterte „Dragon“-Kapsel startete am Mittwochabend mit Hilfe einer „Falcon 9“-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. SpaceX spricht von der „ersten nur mit Laien besetzten Mission in die Erdumlaufbahn“ - an Bord ist kein ausgebildeter Profi-Astronaut, die Kapsel fliegt weitgehend automatisch.

Der „Dragon“ mit Isaacman und drei Mitreisenden an Bord soll rund drei Tage lang die Erde umkreisen. Mit rund 580 Kilometern über der Erde soll die Kapsel sogar höher fliegen als die Internationale Raumstation (ISS) und die Erde mit rund 30 000 Kilometern pro Stunde alle 90 Minuten umrunden.

Mit der „Inspiration4“ genannten Mission, über die auch eine Dokumentation beim Streaming-Dienst „Netflix“ entsteht, sollen unter anderem Spenden für ein Kinderkrankenhaus im US-Bundesstaat Tennessee gesammelt werden. Auch wissenschaftliche Experimente sollen die vier All-Ausflügler durchführen.