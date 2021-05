Bis der erste Wein gekeltert werden kann, wird es wohl noch einige Jahre dauern – die Rebstöcke können nun aber wachsen. Nach Angaben der Ostfriesischen Winzergenossenschaft (OWG) wurden auf einem etwa hektargroßen Areal in Westoverledingen im Landkreis Leer etwa 4000 Pflanzen der Sorten Souvignier Gris und Solaris gepflanzt. Zum feierlichen Abschluss wurde der erste Weinberg Ostfriesland am Montag durch einen Pastor, der selbst Mitglied der 2019 gegründeten OWG ist, gesegnet.

Unterstützung aus Rheinhessen

Die Initiatoren kamen nach eigenen Angaben durch die inzwischen herrschenden „klimatischen Bedingungen“ auf die Idee für den Weinanbau. Die küstennahen niedersächsischen Region habe das „Potenzial“ dafür. Unterstützt wird das Projekt von der Winzerin Angelina Schmücker aus dem rheinhessischen Essenheim.

Laut Genossenschaft handelt es sich um das erste Weinbauvorhaben in Ostfriesland seit etwa 150 Jahren. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde in Norddeutschland häufig Wein angebaut, aber meist nur für den Hausgebrauch. Auch in anderen norddeutschen Ländern gibt es inzwischen wieder Weinberge. In Schleswig-Holstein sind es inzwischen sieben, darunter auf Föhr und Sylt.