Unwetterfront zieht über Baden-Württemberg: Trotz Befürchtungen bleibt der Schaden gering. Für den Abend und die Nacht werden aber noch weitere Schauer erwartet.

Kehl (dpa) - Ausläufer einer von Frankreich her kommenden Unwetterfront sind Abend nach Baden-Württemberg gezogen - haben aber nach ersten Erkenntnissen kaum Schaden angerichtet.

Ein Polizeisprecher in Offenburg berichtete lediglich, in einem Wald bei Kehl (Ortenaukreis) seien ein paar alte Bäume umgestürzt. Deshalb hätten Fahrradfahrer umdrehen müssen und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizeipräsidien in Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim und Heilbronn hatten gegen 19.00 Uhr noch keinerlei Unwetterfolgen verzeichnet.

Der Deutsche Wetterdienst hob zwischenzeitlich eine Warnung vor schwerem Gewitter in Baden-Württemberg auf. Für den Abend und die Nacht wurden aber noch weitere Schauer von Westen her erwartet.