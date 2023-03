Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Extremwetter treffen die Türkei besonders hart: Im Süden brennen die Wälder, im Norden sterben fast 30 Menschen bei Überschwemmungen. Dadurch gerät die Klimapolitik des Landes in die Kritik.

Nachdem große Teile des Landes in den vergangenen Monaten so wenig Niederschlag abbekommen hatten, dass in den Moscheen für Regen gebetet wurde und die trockenen Wälder an Mittelmeer