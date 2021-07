Der zweite Edelstein, der wieder in einem Bergwerk im afrikanischen Binnenstaat Botsuana entdeckt wurde, ist sogar noch größer als der Diamant, der Mitte Juni entdeckt wurde.

Nur wenige Tage nach der Entdeckung eines enormen Riesendiamanten in einem Bergwerk des afrikanischen Binnenstaats Botsuana ist dort ein noch größerer Edelstein entdeckt worden. Sein Gewicht wurde mit 1174,76 Karat angegeben und übertrifft damit deutlich das Gewicht des Edelsteins, den der Minenbetreiber Debswana Mitte Juni bekanntgegeben hatte. Der kanadische Minenbetreiber Lucara Diamond Corp bestätigte am Freitag entsprechende Medienberichte.

Demnach war der Rohdiamant am 23. Juni in der Karowe-Mine gefunden worden und gilt nun als drittgrößter Diamant der Welt. Der Stein war vergangenen Mittwoch der Regierung des Binnenstaates präsentiert worden. Der am 1. Juni in der Jwaneng-Mine gefundene Stein war mit insgesamt 1098 Karat vermessen worden und somit deutlich kleiner.