Nach dem Brand in der Kathedrale von Nantes hat die französische Polizei einen Mann festgenommen.

Dabei handelt es sich französischen Medienberichten zufolge um einen 39 Jahre alten ehrenamtlichen Mitarbeiter der Diözese Nantes. Zu seinen Aufgaben gehöre es, die Kathedrale abzuschließen. Für Schlussfolgerungen, der Mann könnte etwas mit dem Feuer zu tun haben, sei es aber zu früh, sagte Staatsanwalt Pierre Sennes.

Die Ermittler wollten aber klären, ob es Widersprüche im geschilderten Tagesablauf des Mannes gebe. Bei ersten Untersuchungen nach dem Brand waren keine Einbruchsspuren gefunden worden. Da das Feuer an drei weit voneinander entfernt liegenden Stellen in der Kirche ausgebrochen war, gehen die Ermittler jedoch von Brandstiftung aus. Techniker untersuchen aber auch die Elektrik in der Kathedrale.

Baubeginn im Jahr 1434

Die Flammen zerstörten die historische große Orgel über dem Westportal der spätgotischen Kirche vollständig. Außerdem verbrannten Kunstobjekte wie ein Gemälde, Kirchenfenster zerbarsten durch die Hitze. Der Brand in der spätgotischen Kathedrale war am Samstagmorgen ausgebrochen. Die um 7.44 Uhr alarmierte Feuerwehr war mit über 100 Kräften im Einsatz.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sicherte der Bischofskonferenz sein Mitgefühl zu. Die nationale Gemeinschaft und die katholische Kirche seien angesichts dieses neuerlichen Dramas fest verbunden, betonte er auch mit Blick auf den Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame vor 15 Monaten.

Der Bau der Peter-und-Paul-Kathedrale im westfranzösischen Nantes begann im Jahr 1434 und zog sich mit Unterbrechungen bis ins 19. Jahrhundert. Das Gotteshaus im Stil der französischen Spätgotik hat mit rund 38 Metern eines der höchsten Kathedralgewölbe in Frankreich.