Mehlwurm in Kürbisterrine: Wer kann da schon widerstehen? Die Erdmännchen-WG im Erlebnis-Zoo Hannover jedenfalls nicht. In Windeseile fanden die kleinen Kerle heraus, dass in dem eigenwillig geformten, grell-orangen Futterdings eine unheimlich leckere Überraschung wartet, die mit spitzen Krallen gehoben werden möchte. Und nicht nur das: So ein Halloween-Kürbis eignet sich ganz offensichtlich prima als Höhle – inklusive Ausguck für das diensthabende Wachmännchen. Das Zoo-Team lässt sich für die Tierbeschäftigung immer wieder Neues einfallen. So werden beispielsweise verschiedene Düfte wie Parfüm oder Gewürze im Gehege verteilt oder auch spezielle Futterbehälter eingesetzt, wie – passend zur Herbstzeit – die Kürbisse. Die Halloween-Aktion hat mittlerweile Tradition im Erlebnis-Zoo Hannover. Die Tierpfleger-Azubis schnitzen Jahr für Jahr in einer Gemeinschaftsaktion zahlreiche Kürbisse und präparieren sie mit Leckerbissen. Sehr zum Gefallen von Erdmännchen, Eisbär und Co.