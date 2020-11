Weil die US-Wahl immer noch nicht entschieden ist und es für Donald Trump im Kampf um den Posten als US-Präsidenten gegen den Demokraten Joe Biden immer enger wird, wird auf den Sozialen Netzwerken weiterhin rege zur Wahl getwittert und gepostet. Auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat auf Twitter nun Position gegen US-Präsident Trump bezogen. Auf den Post, in dem Trump mit „Stop the Count“ das Ende der Stimmauszählungen bei der US-Wahl forderte, antwortete die 17-Jährige: „So lächerlich. Donald muss an seinem Problem mit Aggressionsbewältigung arbeiten und dann mit einem Freund in einen guten alten Film gehen! Entspann dich, Donald, entspann dich.“

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

Revanche für Trumps Tweet

Doch das sind nicht etwa Gretas eigene Worte. Sie kopiert in ihrem Tweet wortwörtlich Trumps Stellungnahme aus dem vergangenen Dezember, in der er genauso auf ihre Ernennung zur „Person des Jahres“ im „Time“-Magazin reagierte und revanchiert sich damit bei Trump mit einem deutlichen Seitenhieb.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Der noch amtierende US-Präsident hatte sich in der Vergangenheit mehrfach skeptisch dazu geäußert, ob es den Klimawandel gibt und falls ja, ob er vom Menschen verursacht wurde.