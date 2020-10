Alpakas sind auf einer britischen Farm für den Schutz von Truthähnen zuständig.

In Cookham westlich von London werden Tausende Vögel von den zehn Tieren bewacht. Sie halten Füchse in Schach, die es auf die Truthähne abgesehen haben. „Es ist nicht so seltsam wie es klingt. Alpakas werden überall auf der Welt zur Abschreckung von Wildhunden und Kojoten eingesetzt“, sagte Hofbesitzer Tom Copas, der 2015 Hunderte Vögel durch die Raubtiere verlor. Hinter dem plüschigen Fell und den großen dunklen Augen der südamerikanischen Kamelart würden sich eine natürliche Abneigung gegen Raubtiere und ein bisweilen besitzergreifendes Wesen verbergen – ideale Voraussetzungen also für den Job als Truthahn-Hirte.