Ein Dokumentarfilm widmet sich der Karriere von Elton John. Der Sänger erzählt bei der Premiere, was ihm wichtig im Leben ist.

Toronto (dpa) - Für Elton John bedeutet die Familie mehr als seine größten Erfolge. «Ruhm ist eine gefährliche Sache, wenn man nicht noch etwas anderes hat», sagte der britische Sänger beim 49. Toronto International Film Festival (TIFF) nach der Premiere von «Elton John: Never Too Late».

Der Dokumentarfilm unter der Regie von R.J. Cutler und David Furnish, Johns Ehemann, ist ein zutiefst persönliches Porträt des Sängers. Der Film umspannt die Vorbereitungen für Johns Konzert im Dodgers Stadium in Los Angeles 1975 bis zu seinem letzten Konzert in Nordamerika an demselben Ort 2022.

In Toronto sagte der Sänger, dass er trotz des Endes seiner Tournee-Karriere weiterhin Musik machen werde. «Meine Familie steht aber an erster Stelle. Sie zu haben, ist das großartigste Gefühl.»

Er habe mit 77 Jahren die beste Zeit seines Lebens. «Auf meinem Grabstein soll nicht stehen, dass er eine Million Platten verkauft hat. Ich möchte nur, dass es dort heißt, dass er ein großartiger Vater und ein großartiger Ehemann war», sagte John.