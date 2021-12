Deutschland feiert Weihnachten bei Wintertemperaturen, in Südafrika zieht es viele Urlauber im Sommer der Südhemisphäre traditionell an den warmen Indischen Ozean. Doch diesmal ist vieles anders: Omikron bremst die Feierlaune aus.

Die große Plastik-Kuh in Schwarz-Rot-Gold steht direkt vor den Palmen, neben der Tafel mit den Spezialitäten des Hauses. „Eisbein ist unser Renner“, sagt Chris Schädle, der Eigner vom „Siggi’s“ in Salt Rock. Der kleine südafrikanische Küstenort liegt am Indischen Ozean, nicht weit von der mit Bremen partnerschaftlich verbundenen Hafenstadt Durban entfernt.

Nach all den harten Corona-Restriktionen der vergangenen Monate ging es hier gesellig her – wie beim Bierfest im November, als sich 350 Freunde des Gerstensafts im Palmengarten des „Siggi’s“ trafen. „Es ging hoch her“, sagt der gebürtige Berliner, der in den 70er Jahren mit den Eltern nach Südafrika ausgewandert war.

Deutliche Zurückhaltung der Urlauber

Doch diese Bierseligkeit war vor der Entdeckung von Omikron. Seit südafrikanische Wissenschaftler die Welt mit der Entdeckung der neuen, hochansteckenden Coronavariante aufschreckten, ist es im „Siggi’s“ zunehmend leer – und das zur Hauptsaison, denn im Süden fallen die Weihnachtstage mit den großen Sommerferien zusammen.

„Ich merke deutlich die Zurückhaltung. Viele Urlauber haben Angst und bleiben lieber unter sich“, sagt Schädle. Seine große Sorge sind erneute Verschärfungen der Restriktionen vor Weihnachten, die auch wieder mit einem Alkoholbann einher gehen könnten.

Hochburg der Springbock-Deutschen

Das sehen auch viele andere Gastronomen in der Region so, denen nach fast zweijähriger Corona-Flaute das Wasser buchstäblich bis zum Halse steht. Denn die Küstenprovinz KwaZulu-Natal ist eines der wichtigsten Urlaubsziele vieler Südafrikaner – sie sind die Hoffnungsträger der Branche, nachdem die Reise-Restriktionen vieler Länder den internationalen Tourismus weitgehend zum Erliegen brachten.

Die Provinz ist eine Hochburg der sogenannten Springbock-Deutschen. „Als Springbock-Deutsche bezeichnet man deutschstämmige Südafrikaner, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts auch in der heutigen Provinz KwaZulu-Natal angesiedelt haben“, sagt der Hamburger Schiffsmakler Malte Kersten, der als deutscher Konsul vor Ort die Interessen der Bundesrepublik vertritt.

Weihnachten am Swimmingpool

Auf etwa 15.000 schätzt er die Anzahl der Springbock-Deutschen, die sich in Orten wie Braunschweig, Augsburg, New-Germany oder New-Hanover ansiedelten. Hinzu kommen 5000 in der Provinz lebende Deutsche, sagt Kersten, der vor kurzem erst die 50-Jahr-Feier der Deutschen Schule in Durban würdigte.

Das Weihnachtsfest wird dort meist traditionell zu Hause im Kreise der Familie gefeiert – oft in Shorts und T-Shirt am Swimmingpool, wo der Grill angeworfen wird. „Natürlich gehört auch eine rote Nikolausmütze dazu“, sagt Schädle, der seinen Biergarten erst am 26. wieder öffnen wird. Bei kräftigem Weißbier oder „Siggi’s Lager“ gibt es dann neben der klassischen Pute auch Kassler, das Holstein-Schnitzel oder den Nordseeteller – einen der Klassiker des nach Schädles Vater benannten Restaurants.

Der betrieb mit seiner Frau einst den „Wartburger Hof“ im gleichnamigen südafrikanischen Ort, bis beide bei einem brutalen Überfall ums Leben kamen. Das landeinwärts gelegene Wartburg liegt unweit der Keimzelle der Springbock-Deutschen: dem Ort Hermannsburg. Der wurde einst von Missionaren aus dem gleichnamigen Ort in der Lüneburger Heide begründet und ist heute Sitz einer Schule und eines Heimatmuseums.