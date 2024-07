Das Dach eines Supermarkts in Ratzeburg ist teilweise eingestürzt. Mehrere Menschen sind verletzt. Am späteren Abend gibt es eine gute Nachricht.

Ratzeburg (dpa) - Nach dem Einsturz eines Supermarktdaches in Ratzeburg mit zwölf Leichtverletzten ist unter den Trümmern keine weitere Person mehr gefunden worden. Das teilte die Polizeidirektion Ratzeburg am späten Abend mit. Zuvor war unklar gewesen, ob sich noch weitere Personen in dem Gebäude befinden.

Weshalb das Dach des Supermarkts in der Kreisstadt des Kreises Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein einstürzte, war zunächst noch unklar. Der Notruf sei um kurz nach 17.00 Uhr bei der Polizei eingegangen, hatte eine Polizeisprecherin gesagt.