Ein deutsches Ehepaar hat in der spanischen Stadt Oviedo ihre drei Söhne eingesperrt. Die Polizei befreite die Kinder im vergangenen Jahr. Nun startet der Prozess.

Der Fall erschütterte selbst erfahrene Ermittler in Spanien: Deutsche Eltern sollen ihre drei Kinder über drei Jahre eingesperrt haben. Am Dienstag begann vor dem Landgericht im nordspanischen Oviedo nun der Prozess gegen das Paar. Die Staatsanwaltschaft wirft den Eltern – einem 53-jährigen Deutschen und seiner 48-jährigen Ehefrau mit deutscher und US-amerikanischer Staatsbürgerschaft – Freiheitsberaubung und psychische Misshandlung im familiären Umfeld vor. Für jeden der beiden Angeklagten fordert sie insgesamt 25 Jahre und vier Monate Haft.

Das Gericht ordnete an, die Öffentlichkeit bei diesem Prozess auszuschließen. Die Richter folgten damit einem Antrag der Staatsanwaltschaft, um die drei minderjährigen Opfer zu schützen. Angesichts der Schwere der Vorwürfe könne eine öffentliche Verhandlung den Kindern „äußerst nachteilige Folgen“ zufügen, hieß es.

Kinder ohne Kontakt zur Außenwelt

Nach Darstellung der Anklagebehörde hatten die Eltern ihre drei Söhne – zwei achtjährige Zwillinge und einen zehnjährigen Jungen – zwischen Dezember 2021 und April 2025 in einem Einfamilienhaus am Stadtrand von Oviedo nahezu vollständig abgeschottet. Die Familie soll aus Angst vor Krankheiten und Ansteckung ein extrem isoliertes Leben geführt haben.

Die Kinder durften das Haus demnach nie verlassen, hatten keinen Kontakt zu anderen Menschen und auch keine Möglichkeit zur Kommunikation nach außen.

Miserable hygienische Verhältnisse

Die Staatsanwaltschaft wirft den Eltern vor, ihre gesetzlichen Fürsorgepflichten „in schwerwiegender Weise verletzt“ zu haben. Den Kindern seien grundlegende medizinische, soziale und emotionale Bedürfnisse vorenthalten worden.

Die Jungen wurden in Spanien nie eingeschult, medizinisch kaum betreut und lebten laut Ermittlungsbericht in stark vernachlässigten hygienischen Verhältnissen. Als die Behörden eingriffen, konnten die Zwillinge laut Ermittlern weder lesen noch schreiben.

Nachbarin hörte Kinderstimmen

Der Fall kam im Frühjahr 2025 ans Licht, nachdem eine Nachbarin ungewöhnliche Geräusche und Kinderstimmen aus dem Haus gemeldet hatte. Die Polizei begann daraufhin mit Beobachtungen und stellte fest, dass offenbar niemand außer dem Vater das Gebäude verließ.

Ende April des vergangenen Jahres durchsuchten Ermittler schließlich das Haus und fanden die drei Jungen. Die Eltern wurden kurz darauf festgenommen und kamen zwei Tage später in Untersuchungshaft, in der sie sich bis heute befinden.

Die Ermittler schilderten damals schockierende Zustände: Müllberge, benutzte Windeln, ständig verschlossene Fenster und große Mengen an Medikamenten, die teilweise ohne ärztliche Verschreibung beschafft worden sein sollen. Der örtliche Polizeichef sagte nach dem Einsatz: „Wir haben das Horrorhaus zerschlagen.“

Kinder bekommen intensive Betreuung

Nach ihrer Befreiung kamen die Kinder unter die Obhut der Sozialbehörden, von denen sie bis heute betreut werden. Nach Behördenangaben arbeiten Pädagogen und Psychologen intensiv mit den Jungen, um die Folgen der jahrelangen Isolation aufzuarbeiten.

Die Staatsanwaltschaft fordert neben den Haftstrafen für die Eltern auch ein Kontakt- und Annäherungsverbot gegenüber den Kindern sowie eine Entschädigung von jeweils 15.000 Euro für jeden der drei Jungen wegen der erlittenen psychischen Schäden. Ein Urteil wird in den kommenden Wochen erwartet.