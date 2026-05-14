Im 18. «Kroatien-Krimi» muss sich das neue Ermittlerinnen-Duo bewähren. Der entscheidende Punkt hierbei ist: Können die beiden Frauen einander vertrauen?

Split (dpa) - Alleingänge und Heimlichkeiten: Die neue Kommissarin Valessa Matkovic im «Kroatien-Krimi» verfolgt eine eigene Mission. Der Zuschauer hat in der spannenden 18. Folge der ARD-Reihe einen Wissensvorsprung gegenüber Chef-Ermittlerin Stascha Novak. Die ahnt aber, dass ihre junge Kollegin etwas verschweigt. Die Hauptdarstellerinnen Jasmin Gerat und Romina Küper überzeugen als Kolleginnen, die sich schrittweise zu einem Duo formieren - und einem brutalen Sexualstraftäter und Frauenmörder auf der Spur sind. Der wird ebenso überzeugend gespielt von «Tatort»-Star Felix Klare.

Nachdem Lenn Kudrjawizki in der 17. Folge die Krimireihe nach zehn Jahren verlassen hat, ist die Ermittlerin Valessa Matkovic neu ins Team nachgerückt. Allerdings ist sie nicht allein aus beruflichen Gründen aus Zagreb nach Split gewechselt. In der 18. Episode mit dem Titel «Der Kroatien-Krimi - Gefahr im Verzug» lässt die junge Frau ihre Chefin nach und nach hinter ihre emotionale Fassade blicken.

Missbrauch von Macht

Drehbuchautor Christoph Darnstädt und Regisseurin Carolina Hellsgård entwickeln einen auch auf der psychologischen Ebene intensiven Kriminalfall um einen Serientäter, dem es mit Hilfe mächtiger Freunde immer wieder gelingt, der Polizei und der Justiz zu entkommen.

Valessa will Drago Varga (Felix Klare) endlich überführen - notfalls mit unzulässigen Methoden. Sie will nachts maskiert in die Villa des Mannes eindringen, der gerade wieder eine junge Frau - sein mögliches weiteres Opfer - zu Gast hat. Er bemerkt den ihm unbekannten Eindringling, aber Valessa entkommt - und auch die junge Frau.

Am nächsten Tag taucht eine Wasserleiche auf. Valessa ist überzeugt, dass die Tote die vermisste Kellnerin Jasna aus der Beachbar von Luka Staric (Christian Kuchenbuch) ist. Sie hält Varga für den Täter. Jasnas Vater (Samuel Finzi) beharrt allerdings darauf, dass es sich bei der Toten nicht um seine Tochter handelt.

Mit allen Mitteln?

Stascha möchte nicht nur dem Täter auf die Spur kommen, sondern auch Valessas Geheimnis. Welche Rolle spielt deren angeblich gewalttätiger Freund Miran (Jasper Engelhardt)? Stascha ertappt Valessa, wie sie mit unlauteren Mitteln Drago Varga ausschalten möchte. «Dieser Typ ist ein reißendes Tier, Stascha. Wir müssen ihn unschädlich machen», versucht sie ihre Chefin zu überzeugen. Und die drückt dann doch auch mal ein Auge zu.

Was sagt die Hauptdarstellerin Jasmin Gerat im ARD-Interview über ihre Rolle? «Machtmissbrauch, Seilschaften und Korruption existieren, seit es die Menschheit gibt. Zwar sind illegale Mittel wie Beweismanipulation oder Nötigung absolut unzulässig, aber bis zu einem gewissen Grad ist Staschas Devise: Hauptsache nicht erwischen lassen!»

Ob Stascha und Valessa den Mörder erwischen, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, 14. Mai um 20.15 Uhr im Ersten. Zudem ist der «Kroatien-Krimi» bereits online in der Mediathek abrufbar.