Ein Einbrecher in Göttingen hat es der Polizei leicht gemacht: Er musste nur aufgeweckt werden.

Der 39-Jährige ist in Göttingen während des Einbruchs eingeschlafen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Bewohner bei seiner Rückkehr den Fremden schlafend in der Wohnung gefunden. Der 29-Jährige schloss am Samstagmorgen wieder die Wohnungstür und rief die Polizei. Der Täter hatte sich gewaltsam Zutritt verschafft, nach Beute gesucht und war dann wohl so müde geworden, dass er sich anschließend in der Wohnung schlafen legte. Ob der Mann betrunken war oder in welchem Zustand er sich befand, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.