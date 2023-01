Das Unglück ereignete sich um 8.30 Uhr: Gasexplosion in einem dreistöckigen Wohnhaus.Mindestens eine Frau wurde dabei getötet.

Warschau (dpa) - Bei einer Gasexplosion in einem dreistöckigen Wohnhaus im polnischen Kattowitz ist eine Frau getötet worden, sieben Menschen wurden verletzt. Die Rettungskräfte fanden die Leiche unter den Trümmern des eingestürzten Hauses, wie eine Sprecherin der örtlichen Feuerwehr am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Nach einer weiteren möglicherweise verschütteten Person wurde noch gesucht. Bei der Toten handle es sich um eine 68 Jahre alte Frau, schrieb Regierungschef Mateusz Morawiecki auf Twitter.

Das Unglück ereignete sich um 8.30 Uhr am Freitagmorgen in einem Pfarrhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen der Behörden befanden sich zum Zeitpunkt der Explosion neun Menschen in dem Gebäude. Aufnahmen des Senders TVN24 zeigten ein Wohnhaus aus der Gründerzeit, dessen Fassade und vorderer Teil komplett eingestürzt war.

Mehr als 180 Feuerwehrleute sowie Mitglieder eines Suchtrupps mit Hunden waren an der Unglücksstelle im Einsatz. Unter den sieben Verletzten sind zwei Kinder. Vier Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.

