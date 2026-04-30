Jeden Morgen steigt sie über den Horizont, zuverlässig und scheinbar selbstverständlich: die Sonne. Am 3. Mai steht sie beim „Tag der Sonne“ einmal bewusst im Mittelpunkt. Der Aktionstag soll daran erinnern, wie sehr das Leben auf der Erde von diesem Stern abhängt.

Populär wurde der Tag in den Vereinigten Staaten während der Energiekrisen der 1970er‑Jahre. Damals suchten Politik und Wissenschaft nach Alternativen zu Öl und Gas. Solarenergie rückte stärker in den Fokus – und der „Tag der Sonne“ sollte zeigen, dass die Energie des Sterns über unseren Köpfen praktisch unerschöpflich ist.

Dabei begleitet die Sonne die Menschheit schon seit Jahrtausenden auch kulturell. In vielen frühen Hochkulturen wurde sie als Gottheit verehrt, Kalender orientierten sich an ihrem Lauf; sie bestimmt den Rhythmus von Tag und Nacht sowie die Jahreszeiten.

Der 3. Mai erinnert deshalb nicht nur an Solarzellen auf Hausdächern. Er führt auch vor Augen, dass ohne die Energie der Sonne kein Pflanzenwachstum, kein Klima und letztlich kein Leben auf unserem Planeten möglich wäre.