Der niederländische König Willem-Alexander und Königin Maxima der Niederlande zeigen Herz und stellen eines ihrer Schlösser als Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung. Auf dem Schloss Het Oude Loo bei Apeldoorn könnten ab Mitte April sechs bis acht Familien oder 20 bis 30 Personen untergebracht werden, teilte der Hof am Dienstag in Den Haag mit. Das etwa 90 Kilometer östlich von Amsterdam gelegene Schloss ist Staatseigentum und wird zurzeit vom König gemietet. Der König und seine Familien wohnen aber in Den Haag. Die Familie nutzt das Jagdschloss aus dem 15. Jahrhundert vor allem für Familientreffen.

In den Niederlanden wurden bisher gut 12 500 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Zusätzlich ist eine unbekannte Zahl von Menschen aus dem Kriegsgebiet bei Familienangehörigen oder Freunden untergekommen. Auch persönliche Freunde des Königspaars aus der Ukraine sind den Angaben zufolge auf dem Weg nach Holland. Diese sollen ebenfalls in Gebäuden der königlichen Familie untergebracht werden.