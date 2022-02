3sat wiederholt einen spannenden «Harter Brocken»-Krimi. Ein Vertreter des Gesetzes muss mit Gesetzlosen gemeinsame Sache machen. Denn seine alte Widersacherin hat ihn in der Hand.

Berlin (dpa) - In der beschaulichen Bank von Sankt Andreasberg gibt es eigentlich nicht viel zu holen. Das weiß Polizist Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) aus eigener Erfahrung: Dort ist ihm nämlich gerade ein Kredit verweigert worden.

Ausgerechnet diese verschlafene Filiale will die frisch aus dem Gefängnis entlassene Simone Schmidt (Julia Koschitz) mit ihren beiden Komplizen überfallen und ausräumen - und Koops muss mitmachen.

Für den Helden ist es also kein schöner Start in die Episode „Der Bankraub“ aus der Krimireihe „Harter Brocken“. Sie wird diesen Dienstag um 20.15 Uhr auf 3sat ausgestrahlt. Es ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2017.

Koops hat keine Wahl

Koops hat keine andere Wahl: Simone, mit der er schon einmal die Klingen gekreuzt hat, hat seine Kollegin Mette (Anna Fischer) als Geisel genommen. Ihre Bedingungen sind klar und deutlich - die Geisel Mette wird nur am Leben bleiben, wenn der Coup mit der Harzbank gelingt.

Also muss sich Koops etwas einfallen lassen. Während Mette von dem unberechenbaren Björn (Jan Krauter) in einem Ferienhaus gefangen gehalten wird, macht sich Koops mit Simone und ihrem skrupellosen Freund Hagen (Michael Rotschopf) an die Durchführung eines verwegenen Plans.

Reihe mit starken Schwankungen

Was die durchtriebene Simone nicht ahnt: Koops ist es trotz ihrer Vorsichtsmaßnahmen gelungen, seinem besten Freund Heiner (Moritz Führmann) heimlich eine Nachricht zuzustecken. Aber auch Simone hat noch ein paar Überraschungen in petto.

Dass das Format „Harter Brocken“ so gut einschlagen würde, hatten sich die Macher wohl nicht träumen lassen. Das Debüt im März 2015 schalteten 7,51 Millionen Zuschauer ein. „Der Erfolg des ersten Films war so nicht vorhersehbar und gerade darum eine freudige Überraschung“, sagte Hauptdarsteller Aljoscha Stadelmann einmal dazu. „Harter Brocken“ war laut Degeto allerdings von Anfang an als Reihe geplant. Seit dem furiosen Auftakt schwankten die Quoten stark. Im Mai 2021 waren es hervorragende 7,27 Millionen.