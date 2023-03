Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Pfingstsonntag 2021 stürzt in Italien eine Gondel ab und reißt 14 Menschen in den Tod. Nur in Junge überlebt und wird zum Mittelpunkt einer Entführungsgeschichte.

Von Dominik Straub

Andrea S. aus Mailand kann das Geräusch, das der Riss des Zugseils verursachte, bis heute nicht genau beschreiben. „Man hörte ein von oben kommendes Sirren,