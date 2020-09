Ein neues Lied zum Mittanzen aus Afrika geht um die Welt: „Jerusalema“. Master KG aus Südafrika hat den Durchbruch geschafft.

Der Sänger selbst ist überwältigt von dem Erfolg seiner Dance-Challenge, wie er im Interview bei der „Expresso Show“ erzählt. Master KG, der eigentlich Kgaugelo Moagi (24) heißt und aus Südafrika stammt, ist der Durchbruch mit einem Ohrwurm gelungen. Es ist lange her, dass ein Song ähnlich schnell verbreitet worden ist. In der Heimat gilt er jetzt schon als Held. „Wir dachten nie, dass wir es soweit schaffen würden“, gestand Master KG, „ich werde richtig emotional wenn ich sehe, wie Menschen in der Schweiz oder in Deutschland und anderen Teilen der Welt dazu tanzen. Es bedeutet mir sehr viel.“

Im Sommer vor acht Jahren hatte der südkoreanische Rapper und Musikprozent Psy mit seinem „Gangnam Style“ weltweit Anhänger gefunden. Der in Seoul geborene Park Jae-sang versetzte alles und jeden in Tanzlaune. Es war aber nicht nur der Durchbruch für den heute 46-Jährigen. Sein Lied „Gangnam Style“ hat den so genannten K-Pop (Korea-Pop) salonfähig gemacht.

Nun ist es ein Lied aus Afrika, das den Globus überzieht. Der 24-Jährige, der vor zwei Jahren schon mit seiner Debütsingle „Skeleton Move“ bei den „All African Music Awards“ in der Kategorie Elektro-Musiker abräumte, hat den Song Ende vergangenen Jahres zusammen mit der südafrikanischen Sängerin Nomcebo Zikode veröffentlicht. Inzwischen gibt es aus allen Teilen der Welt unzählige Videos auf Youtube mit tanzenden Menschen: großen, kleinen, dicken, dünnen, lachenden, fröhlichen – und auch absolut talentfreien.

Der Beat stammt von Kgaugelo Moagi. Geschrieben worden ist das Lied von Nomcebo Zikode auf Zulu, eine der Amtssprachen in Südafrika. Dort sind auch die ersten Tanzvideos zu dem Lied entstanden, mittlerweile kommen sie aus allen Teilen Afrikas und der ganzen Welt. Es gibt keine festgelegten Schritte – und doch gibt es im Internet sogar Videos mit Tanzanleitungen. Der Text besteht aus vielen Wiederholungen: „Jerusalema, lass mich nicht hier“, singt Nomcebo Zikode mit ihrer tiefen Stimme – und: „rette mich“. Es ist eine Botschaft der Hoffnung: von einem Kontinent aus gesendet, den Corona noch einmal ganz anders beschäftigt und bedroht als Europa.