Zum zwölften Mal schlüpft Désirée Nosbusch für den «Irland-Krimi» in die Rolle der feinfühligen Polizeipsychologin Cathrin Blake. Sie muss bei einer Geiselnahme vermitteln.

Dublin (dpa) - Kränkung treibt ihn an: Ein Mann kann nicht ertragen, dass sich seine Frau von ihm getrennt hat. Er nimmt sie als Geisel und verschanzt sich mit seinem Opfer in einer Kneipe. Die Situation eskaliert. Der neueste Fall im «Irland-Krimi» ist für die erfahrene Kriminalpsychologin Cathrin Blake eine doppelte Herausforderung. Der Geiselnehmer ist nicht der einzige Mann, mit dem sie sich auseinandersetzen muss. Auch ein Kollege hat ein Ego-Problem.

Grimme-Preisträgerin Désirée Nosbusch überzeugt in dem spannenden Geiseldrama - geschrieben von Drehbuchautorin Katrin Bühlig und in eindringlichen Szenen umgesetzt von Regisseur Matthias Tiefenbacher. Die Atmosphäre ist schnörkellos und kühl. Auch wenn zwischendurch Tee gereicht wird, wird es nicht wirklich gemütlich.

Die ARD zeigt «Der Irland-Krimi: Du gehörst mir» an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr. In der Mediathek ist er, wie auch mehrere frühere Folgen, zum Streamen bereits verfügbar. Die Folge knüpft an die vorangegangenen an, die sich ebenfalls um Gewalt gegen Frauen drehten.

Du wirst mich lieben!

Ronan Doyle (Barry John Kinsella) entführt seine Ex-Frau Grace (Lucianne McEvoy), weil er die Trennung nicht akzeptieren will. «Früher hast du Überraschungen geliebt, früher hast du mich geliebt und das wirst du auch wieder. Ich verspreche es dir», sagt Ronan, als könnte er die Liebe seiner Frau erzwingen.

Als Grace aus dem fahrenden Auto abhauen will, landet der Wagen in einer Böschung. Die weitere Flucht der beiden führt zu Fuß - durch eindrucksvoll schöne Landschaft - in einen Pub. Dort tönt aus den Lautsprechern ausgerechnet eine der größten Trennungsballaden der Musikgeschichte: der Song «Nothing Compares 2 U» in der Interpretation der irischen Sängerin Sinéad O’Connor.

Für Herzschmerz ist keine Zeit. Als Ronan seine Frau aufs Klo begleitet, protestieren einige Gäste. Ronan rastet aus und erschießt den Wirt. Woher kommt seine unbändige Wut?

Die Polizei - Superintendent Sean Kelly (Declan Conlon) und sein Team - rückt an. Cathrin wird als Vermittlerin hinzugezogen. Sie tauscht sich mit Ronans Mutter aus - die hält ihren Sohn für einen guten Kerl.

Die Zeit rennt

Die Psychologin erkennt, dass Ronans großspurige Dominanz nur Fassade ist, sein übertriebenes Selbstbewusstsein aus einem geringen Selbstwertgefühl kommt. Jede Verhandlung wird zum Drahtseilakt. Um die Geiseln zu retten, muss Cathrin Ronans Vertrauen zu gewinnen.

Doch dann übernimmt Daniel McCurren (Richard Clements), Leiter des speziellen Verhandlungsteams für Geiselnahmen, die Kommunikation mit Ronan. Wo Cathrin mit Einfühlungsvermögen agierte, setzt Daniel auf Druck – die Situation in dem Pub spitzt sich zu.

Und für Chefermittler Kelly stellt sich die Frage: «Warum können sich Menschen nicht auf vernünftige Art und Weise trennen?»

Irland-Krimi