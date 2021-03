Ein Naturschauspiel über Berlin hat große Aufmerksamkeit auf sich gezogen: sogenannte Mammatus-Wolken, spektakulär geformt und am Donnerstag vom Abendlicht zart gefärbt. Die stellenweise nach unten ausgebeulte Formation entsteht, wenn Gewitter abziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag erklärte. Ursache seien Auf- und Abwärtsströmungen in den Wolken, die für die charakteristischen beutelartigen Formen verantwortlich sind. Sie sollen an die weibliche Brust erinnern, die auf Latein „mamma“ heißt, daher der Name. „Wie genau sie entstehen, wird international erforscht“, sagt Sprecher Andreas Friedrich. Dass über einer großen Stadt so ausgeprägte Mammatus-Wolken in so schönem Licht zu sehen seien, sei ein seltenes Phänomen, sagte Friedrich.