Teure Autos, Kratzspuren und ein angeblicher Bärenangriff: In Kalifornien sollten Videos ein Wildtier überführen. Dann nahm die Geschichte eine erstaunliche Wendung.

Als mehrere Besitzer teurer Autos in Kalifornien nahezu identische Schäden meldeten, klang die Erklärung zunächst plausibel: Ein Bär sei in die Fahrzeuge eingedrungen und habe im Innenraum gewütet. Sitze aufgerissen, Verkleidungen zerkratzt, Kratzspuren überall.

Als Beleg legten die Fahrzeughalter sogar Videoaufnahmen vor. Auf den Bildern ist tatsächlich ein zotteliges Tier zu sehen, das sich durch den Innenraum eines Wagens bewegt.

Ganz abwegig war das nicht: In den Bergregionen Kaliforniens kommt es immer wieder vor, dass Schwarzbären Autos aufbrechen – vor allem, wenn sie im Inneren Nahrung wittern. Entsprechend nahmen Versicherungen die Schadenmeldungen zunächst ernst. Sitze, Leder, Verkleidungen – ein Bär hätte durchaus seine Spuren hinterlassen können. Kurz: ein Tier, das offenbar wenig Respekt vor Luxusinterieurs hatte.

Doch bei genauerem Hinsehen wirkten einige Details merkwürdig. Zum Beispiel wirkten die Bewegungen des angeblichen Bären ungewöhnlich – fast zu kontrolliert.

Die Spur führt zum Kostüm

Der Fall zog schließlich Ermittlungen der kalifornischen Versicherungsaufsicht nach sich. Ausgangspunkt war ein Schadensfall im Januar 2024 in der Bergregion von Lake Arrowhead nordöstlich von Los Angeles. Eine Versicherung hatte den Vorgang wegen Auffälligkeiten gemeldet – und damit eine genauere Prüfung ausgelöst.

Die eingereichten Videos wurden auch von einem Wildtierexperten begutachtet. Seine Einschätzung brachte die Ermittlungen in eine neue Richtung: Das Tier auf den Aufnahmen bewege sich nicht wie ein Bär.

Damit richtete sich der Verdacht plötzlich gegen die Fahrzeughalter. Ermittler stellten zudem fest, dass mehrere nahezu identische Schadensmeldungen in kurzen Abständen eingereicht worden waren. Betroffen waren insgesamt drei Luxusfahrzeuge: ein Rolls-Royce Ghost sowie zwei Mercedes-Modelle. Alle Schäden sollten am selben Ort und am selben Tag entstanden sein. Ein erstaunlich zielstrebiger Bär – und offenbar mit Vorliebe für hochpreisige Autos.

Daraufhin erwirkte die Polizei Durchsuchungsbeschlüsse gegen die Verdächtigen. Dabei fanden die Ermittler schließlich das entscheidende Beweisstück: ein Bärenkostüm. Nach Darstellung der Behörden soll eine Person darin in die Fahrzeuge geklettert sein, um gezielt Schäden im Innenraum zu verursachen. Die Videos sollten den Eindruck erwecken, ein Wildtier habe die Autos verwüstet. Der Plan war offenbar, die Schäden über Versicherungen abrechnen zu lassen. Insgesamt belief sich der Schaden auf rund 142.000 Dollar (etwa 130.000 Euro).

Wochenenden im Gefängnis

Insgesamt gerieten vier Personen ins Visier der Ermittler. Drei von ihnen wurden Mitte April 2026 wegen Versicherungsbetrugs verurteilt. Sie erhielten Haftstrafen von je 180 Tagen, die während eines Wochenend-Gefängnisprogramms verbüßt werden können, sowie Bewährungsauflagen und Rückzahlungen an die Versicherungen. Gegen eine weitere beschuldigte Person läuft das Verfahren noch.

Die Ermittlungen liefen unter dem Namen „Operation Bear Claw“ („Bärenkralle“) und wurden von der Versicherungsaufsicht des Bundesstaats Kalifornien geführt, unterstützt von örtlicher Polizei und Highway Patrol.

So kurios der Fall wirkt – Versicherungsbetrug ist kein Randphänomen. Nach Schätzungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft entstehen Versicherern in Deutschland jährlich Schäden von rund sechs Milliarden Euro durch manipulierte oder fingierte Schadenmeldungen. Nach Einschätzung des Verbandes weist etwa jeder zehnte gemeldete Schaden Hinweise auf möglichen Betrug auf.

Der Fall aus Kalifornien zeigt allerdings, wie kreativ solche Versuche manchmal werden können. Offenbar hatten die Beteiligten geglaubt, ihre Idee sei so absurd, dass niemand sie ernsthaft hinterfragen würde.