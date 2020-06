Süß und selten:

Im Hamburger Tierpark Hagenbeck ist ein schneeweißes Seebärenbaby zur Welt gekommen. Das Tier sei eigenen Recherchen zufolge das einzige in einem Zoo geborene Albino-Seebärenbaby weltweit, wie eine Tierpark-Sprecherin am Montag sagte. Die Geburt des Seebärenmädchens sei Mitte Juni problemlos und sogar vor den Augen der Besucher abgelaufen. Gemeinsam mit Mutter Lucy verbringt das Junge die ersten Wochen in einem abgetrennten Gehegebereich des Eismeers. Durch eine Sichtscheibe kann das Albinoweibchen beobachtet werden. Albinismus ist eine seltene Genmutation. Sie geht mit weißer Haut und roten Augen einher. Es ist eine Störung bei der Bildung von Farbstoffen, die Haut, Haare, Federn und Augen färben. In der freien Wildbahn hätte das Junge nur geringe Überlebenschancen, weil es wegen der Fellfarbe schneller von Feinden gesehen wird.

Kuh(l) im Pool:

In Österreich ist eine Kuh von der Feuerwehr aufwendig aus einem Swimmingpool geborgen worden. Zum Heraushieven des 600 Kilogramm schweren Tieres sei ein Kran benötigt worden, sagte ein Feuerwehrmann am Montag. Anwohner waren durch lautes Muhen auf das Malheur aufmerksam geworden. In Apfelberg in der Steiermark begann daraufhin „ein kräfteraubender und geruchsintensiver Einsatz bei hochsommerlichen Temperaturen“. Das Rind sei von einem Tierarzt untersucht und wohlauf dem Besitzer übergeben worden. Allerdings mussten sowohl die Kuh als auch der Pool, der 65.000 Liter Wasser fasst, gereinigt werden.