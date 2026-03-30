Der 31. März ist ein Tag für Höhenflüge: 1889 wurde an diesem Datum der Eiffelturm eröffnet – damals als technisches Wunder, heute als Postkartenkönig. Über 300 Meter Eisen, gebaut für die Pariser Weltausstellung. Ursprünglich sollte der Turm nach 20 Jahren wieder verschwinden. Glück gehabt, Paris.

Anfangs fanden ihn viele hässlich: Künstler und Intellektuelle protestierten, er verschandle die Stadt. Heute ist er das Wahrzeichen Frankreichs – und lässt dieselben Menschen in der Schlange stehen, um ihn zu besteigen. So kann es gehen mit der Schönheit.

Über 20.000 Glühbirnen lassen den Turm nachts funkeln. Millionen Besucher steigen Jahr für Jahr Stufen oder fahren Aufzug in die Höhe – und tun dabei so, als hätten sie keine Höhenangst. Der Eiffelturm ist ein Beweis dafür, dass Ingenieure manchmal romantischer sind als Poeten.

Der 31. März erinnert: Große Ideen brauchen Mut – und manchmal dicken Stahl. Und wer oben steht, sieht mehr. Auch über sich selbst.