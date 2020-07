Ein Eichhörnchen hat im Landkreis Ludwigsburg für viel Aufregung gesorgt. Das Verhalten des Tiers hat eine Frau dazu gebracht, die Polizei zu rufen. Der Nager soll eine ganze Nachbarschaft terrorisiert haben.

Eine Frau aus Möglingen im Landkreis Ludwigsburg hatte sich laut Medienberichten am Sonntag bei der Polizei gemeldet, weil sie und ihre Nachbarn von einem aggressiven Eichhörnchen terrorisiert würden. Das Tier habe nicht nur sie sondern auch mehrere ihrer Nachbarn angegriffen. Die Polizei Ludwigsburg hat über das Verhalten des Tiers sogar auf Facebook informiert: Es soll auch in einem Restaurant freudig auf den Gästen herumgesprungen sein.

Am Sonntag sei das Tier einmal mehr auffällig geworden, als der Ehemann der Anruferin auf der Terrasse Streckübungen machte. Zunächst sei das Tier umgarnend um den Mann gehüpft, dann auf ihn geklettert. Die Frau habe dann eingegriffen und das Tier verscheucht. In der Folge habe der Nager die Frau in die Ferse gebissen. Die Verletzung habe ärztlich behandelt werden müssen.