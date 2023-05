Sie musste sich nicht gegen böse Mächte behaupten, sondern wuchs in einem wohlbehüteten Elternhaus auf. Und auch wenn sie ihrer Geburtsstadt schon recht früh den Rücken kehrte und dieses Jahr ihr achtes Lebensjahrzehnt vollenden wird, gilt sie nach wie vor als Mädchen aus Heidelberg. Ein modernes Märchen ist die Lebensgeschichte von Silvia Renate Sommerlath allemal. Zumal sie sich nicht nur einen Prinzen, sondern gleich einen König angelte.

Das liegt mittlerweile ein halbes Jahrhundert zurück. Dennoch wird die Geschichte der Dolmetscherin, die als Chefhostess der Olympischen Spiele 1972 in München den gut zwei Jahre jüngeren schwedischen Kronprinzen kennenlernte, gerne erzählt. Ebenso, dass das Paar seine Beziehung einige Zeit geheimhalten musste. Denn erst als König Carl XVI. Gustaf durfte der Adelige 1976 seine bürgerliche Freundin aus Deutschland heiraten, ohne auf den Thron verzichten zu müssen.

Doch nach der Traumhochzeit war nicht alles märchenhaft. Irgendwann kursierten Geschichten, der König habe Stripclubs besucht und Drogen konsumiert. Auch eine Geliebte soll er gehabt haben. Unschön waren auch die Gerüchte über ihren 1990 gestorbenen Vater Walther Sommerlath und dessen Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus – auch wenn ihn eine Untersuchung des schwedischen Nationalarchivs teilweise entlastete.

Seit Freitag nun ist Silvia von Schweden Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt, in der sie ganz offensichtlich ähnlich beliebt ist wie bei den meisten ihrer zehn Millionen Untertanen. Das hat sich die Königin über Jahrzehnte durch ihre stets freundliche und offene, warme und bescheidene Art verdient.

Offiziell begründet wurde die Vergabe der höchsten Auszeichnung der Stadt mit Silvias Engagement für das Wohl anderer. Vor allem mit ihrer Stiftung „World Childhood Foundation“ zum Schutz von Kindern vor Gewalt und sexuellem Missbrauch sei sie eine herausragende Botschafterin Heidelbergs, erklärte Oberbürgermeister Eckart Würzner.

In gewisser Weise galt die Ehrung aber auch der Stadt selbst, die sich jetzt mit einer Königin schmücken kann, die meist inkognito ihre Familie in ihrer Heimat besucht. „Es ist nicht schwer, Botschafterin dieser schönen Stadt zu sein. Ich habe mein Herz an Heidelberg verloren“, sagte die Königin am Freitag. Das Märchen geht offensichtlich weiter.