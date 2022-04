In Rostock hat die Polizei ein Ehepaar tot in seiner Wohnung aufgefunden. Was ist passiert? Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar - es wird ermittelt.

Rostock (dpa) - In einer Wohnung im Osten von Rostock ist ein älteres Ehepaar tot gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, handelt es sich um eine 75-jährige Frau und ihren 68 Jahre alten Mann.

Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, mit dem auch die Todesursachen herausgefunden werden sollen.

Nachbarn aus dem Mehrfamilienhaus hatten die Toten am Dienstag entdeckt. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es nach den bisherigen Untersuchungen, die noch nicht abgeschlossen sind, nicht. Die Staatsanwaltschaft entscheide, ob eine Obduktion angeordnet wird.