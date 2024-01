Edeka setzt ein Zeichen gegen Rechts und für Vielfalt. Ein Werbevideo zeigt einen Supermarkt, in dem es nur deutsch Produkte gibt. Beim Blick in die Regale fällt auf: Es gibt fast nichts zu kaufen.

Menschen stehen verdutzt vor leeren Regalen in einem Edeka-Markt. Ist die Lieferung nicht gekommen? Nein es ist Absicht. Denn für ein Werbevideo wurden ausschließlich deutsche Produkte in den Regalen gelassen. Edeka will damit deutlich machen, wie weniger Vielfalt in unserem Alltag aussehen würde.

Das Video an sich ist älter. Bereits vor sechs Jahren wurde das Video auf der Youtube-Seite des Unternehmens hochgeladen. Unter der Überschrift „So aktuell wie nie...“ hat der Konzern das Video auf Instagram nun erneut veröffentlicht. Hinter der erneuten Veröffentlichung stehen Berichte des Rercherchenetzwerks „Correctiv“ von einem Treffen von Rechtsextremen am 25. November in Potsdam, bei dem auch unter anderem AfD- und CDU-Politiker beteiligt gewesen sein sollen. Laut „Correctiv“ sollen dabei auch Pläne zur Remigration besprochen worden sein. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Anzahl Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang.

Der Edeka-Clip zeigt leere Regale – ein wenig Obst ist da, Gemüse und Tortenböden. So sieht der Edeka ohne Vielfalt aus, ist zu lesen. Unter dem Motto „Unsere Auswahl kennt heute Grenzen“ gibt es für Kunden an diesem Tag weder Kaffee, Tee noch Schokolade zu kaufen. Deutsches Bier ist aber noch zu finden. Mit versteckter Kamera wurden die Reaktionen der Personen, die ihren Einkauf erledigen wollten, eingefangen. „Ist ja nichts da, was wir sonst essen“, kommentiert eine Frau.

In der Kommentarspalte unter dem Video gibt es online nicht nur Zuspruch. Insbesondere im Rahmen der Bauernproteste bemängeln einige Personen, das Sortiment sei zu wenig regional. Die leeren Regale würden zeigen, dass deutsche Produktionen zu wenig unterstützt würden. Edeka antwortet in den Kommentaren, dass Regionalität ein Teil von Vielfalt sei, aber eben auch Produkte aus der ganzen Welt. Laut Edeka verbinde man die Wünsche der Kunden mit einem regionalen Angebot heimischer Landwirte und Erzeuger.