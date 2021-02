Der britische Sänger und Songwriter Ed Sheeran (29) hat ein selbst gemaltes Bild zur Verlosung für einen guten Zweck gespendet. Das Gemälde sei eines seiner „großen spritzigen“ sagte der Sänger in einem Video, das auf der Webseite der „Cancer Campaign in Suffolk“ veröffentlicht wurde. Das farbenfrohe Gemälde mit dem Titel „Splash Planet“ besteht tatsächlich weitgehend aus Farbspritzern. Es soll nun zugunsten der gemeinnützigen Organisation, die krebskranken Menschen in der ostenglischen Grafschaft Unterstützung anbietet, verlost werden. „Ich hoffe, Ihr macht mit, es ist für einen wirklich fantastischen Zweck und wird einer Menge Leute helfen. Also vielen Dank und alles Liebe!“, sagte Sheeran.