Zwei betrunkene Männer wollten in Kassel einen Betonmischer mitgehen lassen und haben das sperrige Gerät durch die Stadt geschoben. Eine Streife beobachtete die beiden in der Nacht dabei, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Polizisten gegenüber haben die Männer im Alter von 24 und 29 Jahren beteuert, sie hätten den Betonmischer soeben „gefunden“.

Atemalkoholtests ergaben den Angaben zufolge Werte von 2,9 und 2,4 Promille. Die Männer müssen sich demnach nun wegen Diebstahls verantworten. Sie seien bereits polizeibekannt, hieß es. Von welcher Baustelle der Betonmischer geklaut wurden, muss laut Polizei noch ermittelt werden.