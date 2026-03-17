Panorama Dutzende Urnen in Malaysia geklaut – Täter fordert Lösegeld

Urne
Ein Mann hat für die Rückgabe von mehr als 30 Urnen Lösegeld gefordert. (Symbolbild)

Nach dem Diebstahl von Dutzenden Urnen in Malaysia verlangt ein Verdächtiger eine Zahlung für die Rückgabe. Die Ermittlungen laufen. Es ist nicht der erste Fall dieser Art.

Kuala Lumpur (dpa) - In Malaysia ermittelt die Polizei nach einem bizarren Diebstahl von mehr als 30 Urnen aus einem Gedenkpark in Nilai südlich der Hauptstadt Kuala Lumpur. Die Urnen standen dort in einem Kolumbarium – einer oberirdischen Grabstätte. Der Täter soll die Urnen aus den Nischen entwendet und anschließend Lösegeld für deren Rückgabe gefordert haben, berichteten malaysische Medien unter Berufung auf die Polizei.

Ein Verdächtiger habe sich mit einer ausländischen Nummer bei der Parkverwaltung gemeldet und behauptet, die Urnen gefunden zu haben, teilte ein Polizeisprecher mit. Kurz darauf habe er jedoch eine Zahlung für die Rückgabe verlangt. Wie viel Geld er fordert, wurde nicht bekannt. «Die Polizei arbeitet aktiv daran, den Verdächtigen aufzuspüren», betonte der Sprecher.

Ähnlicher Fall in anderem Landesteil

Die Ermittlungen laufen demnach bereits seit Ende Februar. Die Polizei führt den Fall unter anderem als Diebstahl, Erpressung und Störung der Totenruhe. Erst vor wenigen Tagen war ein ähnlicher Fall aus Kulai im südlichen Bundesstaat Johor bekanntgeworden, bei dem mehr als 20 Urnen aus einem Kolumbarium gestohlen worden sein sollen.

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