In Palermo und Umgebung wird an diesem Wochenende groß gefeiert. Nach dem Auftakt in London tanzen die Sängerin und der Schauspieler durch Palermo. Der Promi-Auflauf gefällt nicht allen.

Palermo (dpa) - Promi-Hochzeit auf Sizilien: Mit mehr als 200 Gästen feiern Popstar Dua Lipa und der Schauspieler Callum Turner an diesem Wochenende auf der italienischen Mittelmeerinsel große Party. Zum Auftakt in der Altstadt von Palermo erschien die 30-Jährige in einem schulterfreien Kleid ganz in Weiß und mit tiefem Ausschnitt am Rücken. Mit dem sechs Jahre älteren Turner - Anzug, weißes Hemd, ohne Krawatte - tanzte sie unter freiem Himmel zu den Klängen einer Brass-Band. Die Feiern sollen bis Sonntag dauern.

Dua Lipa («Don't Start Now», «Houdini») und Turner («Die Jungs im Boot», «Phantastische Tierwesen») sind seit Januar 2024 ein Paar. Im vergangenen Sommer hatten sie ihre Verlobung bekanntgegeben. Die Hochzeit soll bereits am Sonntag in kleinem Kreis im alten Rathaus des Londoner Stadtteils Marylebone stattgefunden haben. Turner wird auch immer wieder als einer der Kandidaten für die Nachfolge von Daniel Craig als James Bond gehandelt. Die britische Boulevardpresse spricht von der «Hochzeit des Jahres».

Bürgerinitiative protestiert gegen Absperrungen

Für den Auftakt am Freitagabend waren in der Inselhauptstadt Palermo mehrere Plätze im Zentrum komplett abgeriegelt. Rund um die opulent aufgedeckten Tische standen zwischen den Barockbauten einige Oldtimer - wie in einer Filmkulisse. Zu den Gästen gehörten nach Medienberichten auch Prominente wie die Modeschöpferin Donatella Versace oder die Sängerinnen Charli xcx und Olivia Dean. Zu den Feiern wird auch noch Elton John erwartet, mit dem zusammen Dua Lipa den weltweiten Nummer-eins-Hit «Cold Heart» hatte.

Untergebracht ist das Paar in einem Fünf-Sterne-Hotel in Palermo. Die italienische Wirtschaftszeitung «Il Sole 24 Ore» schätzt die Kosten der Party auf insgesamt etwa vier Millionen Euro. Mehrere Gastronomen und andere Geschäftsleute berichteten von strengen Verschwiegenheitsklauseln. Gegen den Promi-Auflauf gibt es in der Stadt auch Proteste. Auf Plakaten und Aufklebern sind Sprüche wie «Palermo ist nicht zu mieten» oder «Unsere Piazza ist nicht Euer Wohnzimmer» zu lesen.

Bürgermeister freut sich über Imagewerbung

Hinter den Protesten steht eine Bürgerinitiative namens Apro Palermo (Offenes Palermo), die sich auch gegen Massentourismus wendet. Ein Gastwirt, Francesco Costanzo, klagte bei der Nachrichtenagentur Ansa über die vielen Absperrungen: «Die Leute kommen nicht vorbei, nicht einmal zu Fuß. Auf globaler Ebene ist das ein schönes Schaufenster und kann Touristen nach Palermo bringen. Im Moment verursacht es jedoch Probleme.» Bürgermeister Roberto Lagalla hingegen sieht in der Party eine großartige Imagewerbung.

Die 630.000-Einwohner-Stadt ist bislang noch nicht für Promi-Hochzeiten bekannt - anders als zum Beispiel Venedig. Dort hatte vor einem Jahr ein anderes Promi-Paar groß Hochzeit gefeiert: Amazon-Milliardär Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez. Mit dem langen Party-Wochenende in der Lagunenstadt sorgten sie im Juni 2025 weltweit für Schlagzeilen. Weil das Paar seinen Reichtum sehr zur Schau stellte und zugleich alle Schauplätze der Feier hermetisch abriegeln ließ, gab es viel Kritik.