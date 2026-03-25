Druckluft erobert mit einer Maus und viel Blasmusik nicht nur die Karnevalssäle, sondern bekommt jetzt auch einen begehrten Musikpreis.

Baden-Baden (dpa) - Nun ist der Durchbruch quasi amtlich: Die Bonner Blasmusik-Band Druckluft ist für ihren Karnevalshit «Karnevalsmaus» mit dem Breakthrough Award ausgezeichnet worden. Das teilte GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mit.

Grundlage der Breakthrough Artist-Charts sind Beiträge von Musikern, die vorher noch nie in der Top 20 der Single-Charts oder Top 50 der Album-Charts platziert waren – weder solo noch als Teil einer Band noch als erstgenannter Künstler einer Gruppe.

«Karnevalsmaus» setzte sich bei der Auszeichnung gegen zwei weitere Partysongs durch, nämlich «Gute Laune» von GroßstadtEngel und «Baby Bell» von Breitner. Im Februar hatte «Karnevalsmaus» Platz eins der deutschen Charts erobert.