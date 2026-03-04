In Augsburg und Bremen steht der Zugverkehr wegen Drohungen zwischenzeitlich still. Die Polizei gibt Entwarnung. Am Nachmittag werden beide Bahnhöfe wieder freigegeben.

Augsburg/ Bremen (dpa) - Wegen größerer Polizeieinsätze nach Drohungen sind der Augsburger und der Bremer Hauptbahnhof zwischenzeitlich für den Bahnverkehr gesperrt worden. Mittlerweile hat die Polizei in beiden Fällen wieder Entwarnung gegeben. Noch ist unklar, ob es einen Zusammenhang gibt.

Der Einsatz sei beendet, teilte die Polizei in Bremen mit. Es bestehe keine Gefahr, sagte eine Sprecherin. Das Gebäude sei wieder ohne Einschränkungen zugänglich. Zuvor hatte ein spezieller Roboter der Bundespolizei einen Gegenstand auf einem Gleis untersucht und geröntgt. Spezialkräfte untersuchten das Gebäude, Sprengmittel wurden nicht gefunden.

Bombendrohung übers Telefon

Ein Anrufer hatte zuvor über den Zentralruf der Polizei mitgeteilt, Sprengstoff sei im Bremer Hauptbahnhof abgelegt worden. Nach dem Anruf am frühen Nachmittag wurde der Hauptbahnhof geräumt, alle Menschen mussten das Gebäude verlassen. Nun versuchen die Beamten zu klären, wer für die Bombendrohung verantwortlich ist.

Spezialkräfte untersuchten das Gebäude in Bremen, Sprengmittel wurden nicht gefunden. Foto: Sina Schuldt/dpa

Die Bombendrohung und Sperrung sorgten bei der Bahn für Verzögerungen und Verspätungen. Züge konnten den Bremer Bahnhof vorübergehend nicht anfahren und verlassen. Nachdem der Bahnhof wieder freigegeben wurde, fuhren die Züge wieder. Allerdings gab es zunächst deutliche Verspätungen von teilweise rund zwei Stunden.

Entwarnung auch in Augsburg

Auch der Augsburger Hauptbahnhof war am frühen Nachmittag wegen einer Drohung gesperrt und später wieder freigegeben worden. Die Polizei in Bayern teilte auf X mit, der Bahnhof sei geräumt und mit Polizeihunden abgesucht worden. Nach etwas mehr als einer Stunde gaben die Beamten Entwarnung: «Es wurde nichts Verdächtiges aufgefunden.» Kurze Zeit später wurde der Augsburger Bahnhof wieder freigegeben.

Die Bahn teilte auf ihrem Störungsportal mit, Züge von und nach Augsburg seien wegen des Einsatzes vorerst zurückgehalten worden. Nach dem Ende der Absuche rechnete eine Bahnsprecherin damit, dass sich der Zugverkehr «zeitnah wieder normalisieren» werde.

Auf die Frage nach einem möglichen Zusammenhang der beiden Vorfälle wollte sich ein Polizeisprecher in Augsburg zunächst nicht äußern. Die Polizei ermittle zu den Hintergründen, hieß es. Auch die Polizei in Bremen teilte mit, dass geprüft werde, ob es einen Zusammenhang gibt.