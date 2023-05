Die Rückgabe des gestohlenen Schatzes aus dem Grünen Gewölbe hat sich für die Angeklagten gelohnt. Die Justiz dagegen zahlt einen hohen Preis.

Die Urteile gegen fünf junge Männer des Berliner Remmo-Clans sind ausgesprochen mild ausgefallen. In wenigen Jahren werden alle Angeklagten wieder auf freiem Fuß sein – anstatt bis zu 15 Jahre in Haft. Der von ihren erstklassigen Strafverteidigern ausgehandelte Deal, Strafrabatt für Kooperation, ist gleichwohl äußerst fragwürdig.

Zwar musste sich das Gericht an die Absprache halten, nachdem 18 der 21 aus dem Grünen Gewölbe gestohlenen Schmuckstücke, teils beschädigt, zurückgegeben wurden. Selbst den strafverschärfenden Vorwurf des bandenmäßigen Diebstahls ließ es fallen, damit Sachsens „Identität“, so Ministerpräsident Michael Kretschmer, in Form von rund 4300 Edelsteinen nach Dresden zurückkehren konnte.

Doch viele Fragen rund um den spektakulären Coup bleiben unbeantwortet und werden wohl nie aufgeklärt werden. Was ist mit den Diamanten, die noch fehlen? Wo wurden die Juwelen drei Jahre lang versteckt? Wer ist für den generalstabsmäßig geplanten Einbruch verantwortlich? Wer waren die Hintermänner, die es unstrittig gab, und welche Rolle spielten sie?

Fünf Mitglieder der arabischstämmigen Großfamilie haben ihre Beteiligung an dem spektakulären Raub gestanden, sogar etwas Reue gezeigt. Der Deal verpflichtete sie zu „glaubhaften Geständnissen“, allzu viele Details mussten sie aber nicht verraten. Zwei der Angeklagten wurden bereits für den Einbruch ins Berliner Bode-Museum verurteilt, bei dem eine 100-Kilogramm-Goldmünze gestohlen wurde; von unbescholtenen Männern kann also keine Rede sein. Angesichts dessen sind die bescheidenen Haftstrafen ein sehr hoher Preis, den die Justiz zu zahlen bereit war.