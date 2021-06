Ihr Aschenputtel war anders – und vielleicht deshalb so beliebt: Es konnte nicht nur tanzen, sondern auch mit der Armbrust umgehen und auf Bäume klettern. Am Mittwoch ist Libuse Safrankova, der Star aus dem Märchen-Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, gestorben, wie ihre Familie bestätigte. Die tschechische Schauspielerin wurde 68 Jahre alt. Ende 2015 war bei ihr Lungenkrebs diagnostiziert worden, der zwischenzeitlich als geheilt galt.

Die Koproduktion der Tschechoslowakei und der DDR aus dem Jahr 1973 ist heute nicht nur in Deutschland, Tschechien und der Slowakei ein Weihnachtsklassiker. Auch in zahlreichen anderen europäischen Ländern wird er jedes Jahr an den Feiertagen ausgestrahlt.

Oscar für Drama „Kolya“

Neben Safrankova und Pavel Travnicek in der Rolle des Prinzen sind die deutschen Schauspieler Carola Braunbock, Rolf Hoppe und Karin Lesch in den Rollen der Stiefmutter, des Königs und der Königin zu sehen. Gedreht wurde der Film zum Teil im malerischen Schloss Moritzburg in Sachsen. Dort gibt es seit 2009 jedes Jahr eine Ausstellung zum Film.

Im eigenen Land war Safrankova aber nicht nur als junges Aschenbrödel bekannt und beliebt. Sie spielte in einem Dutzend Filme mit, darunter auch in dem mit einem Oscar als bester ausländischer Film ausgezeichneten Drama „Kolya“ von 1996.