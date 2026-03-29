Panorama Drei Leichen bei Nürnberg gefunden

Polizei und Krankenwagen, Symbolbild
In der Nähe von Nürnberg sind drei Leichen gefunden worden. (Symbolbild)

Eine Frau entdeckt drei Leichen in einem Einfamilienhaus - Mann, Frau, Kind. Die Polizei spricht von einem Tötungsdelikt.

Nürnberg (dpa) - In Pommelsbrunn bei Nürnberg sind die Leichen eines Mannes, einer Frau und eines Kindes gefunden worden. Ob es sich bei den Toten um die Mitglieder einer Familie handelt, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Leichen müssten erst noch einwandfrei identifiziert werden. Die Polizei sprach in einer Mitteilung von einem Tötungsdelikt. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Die Leichen seien in Hohenstadt, einem Gemeindeteil von Pommelsbrunn gefunden worden, sagte der Sprecher. Eine Zeugin habe sie in einem freistehenden Einfamilienhaus entdeckt. In welcher Beziehung die Zeugin zu den Toten steht, sagte der Sprecher nicht. Es sei aber derzeit nicht davon auszugehen, dass eine weitere Person an dem Geschehen beteiligt sei.

Hohenstadt liegt rund 30 Kilometer östlich von Nürnberg in der Nähe des beliebten Ausflugszieles Happurger See. Der Ort des Fundes wurde zunächst weiträumig abgesperrt.

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