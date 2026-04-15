Eine Erfolgsserie geht in die nächste Runde: Die neue Staffel «The White Lotus» entsteht gerade in Frankreich. Welche Stars dabei sind und worum sich die Storyline dreht.

Paris (dpa) - Die Dreharbeiten zur vierten Staffel der Erfolgsserie «The White Lotus» haben an der französischen Riviera begonnen. Gefilmt wird nach Angaben der Serienmacher in Cannes, St. Tropez und Monaco. Dreharbeiten sollen demnach auch in Paris stattfinden, doch die Handlung bleibe an der Côte d’Azur angesiedelt.

Die vierte Staffel der Gesellschaftssatire rund um Personal und Urlauber einer fiktiven Hotelkette spiele diesmal vor dem Hintergrund des Cannes‑Filmfestivals. Nach Hawaii und Sizilien war die Serie von Mike White in der dritten Staffel in einem noblen thailändischen Resort angesiedelt.

Besetzung der vierten Staffel

In der vierten Staffel spielt den Angaben nach die Britin Helena Bonham Carter (59, «The King’s Speech») mit. Ebenso stoßen der französische Schauspieler Vincent Cassel (59, «Black Swan») und Komiker Kumail Nanjiani (47, «The Big Sick») dazu. Außerdem gehören unter anderem Model Marissa Long, Chris Messina, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig und AJ Michalka zur Besetzung. Über ihre Rollen wurde zunächst nichts bekannt.

In Staffel drei waren im vorigen Jahr unter anderem der Deutsche Christian Friedel («The Zone Of Interest»), US-Schauspieler Patrick Schwarzenegger, «Sex Education»-Star Aimee Lou Wood, Jason Isaacs («Harry Potter») und Oscar-Preisträger Sam Rockwell zu sehen.

Mit ihrer Rolle in den ersten beiden Staffeln erlangte vor allem die US-Schauspielerin Jennifer Coolidge als schwer labile Tanya McQuoid Kultstatus. Für ihre Rolle gewann sie zwei Emmys und einen Golden Globe.