Lange war er nicht mehr beim Dortmunder «Tatort» zu sehen. Nun kehrt Stefan Konarske für ein Wiedersehen mit Ermittler Faber ins Ruhrgebiet zurück.

Dortmund (dpa) - Sieben Jahre nach seinem Ausstieg aus dem Dortmunder «Tatort» hat Schauspieler Stefan Konarske wieder einen Gastauftritt in der Serie. Beim 26. Fall des Ermittlerteams kehrt Konarske als Daniel Kossik zurück, wie der WDR mitteilte.

Von 2012 bis 2017 war Konarkse in der Rolle des Daniel Kossik für zehn Folgen auf den Fernsehbildschirmen zu sehen. In der Serie verabschiedete er sich, um von der Dortmunder Mordkommission zum LKA nach Düsseldorf zu wechseln. Nun soll es in der Folge «Abstellgleis» ein Wiedersehen von Ermittler Peter Faber (gespielt von Jörg Hartmann) mit seinem ehemaligen Kollegen geben. In Dortmund gerieten die beiden damals immer wieder aneinander und trennten sich nicht im Guten.

Nach Angeben des WDR laufen die Dreharbeiten bis 3. Juli. Geplant ist die Ausstrahlung 2025, ein Sendetermin stehe bisher nicht fest.