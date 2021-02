Die Regisseurin Doris Dörrie sieht Jugendliche durch die Corona-Pandemie als zutiefst verunsichert an. Es sei mittlerweile so, dass „die Jüngeren die Welt primär als gefährlichen Ort wahrnehmen, vor dem man sich wahnsinnig wappnen muss“, sagte die 65-Jährige. Die Krise bringe einem bei, „die Welt – also die anderen – auch als potenziell gefährlich einzuschätzen“. Jeder solle misstrauisch sein, Gefahr erkennen, auf Abstand gehen.