ESC nicht nur für Fans mit Tickets: Wien will den Song Contest für möglichst viele Menschen erlebbar machen. Davon sollen etwa auch Senioren, Straßenbahnfahrer und sozial Benachteiligte profitieren.

Wien (dpa) - Die Stadt Wien soll bis zum Finale des Eurovision Song Contest im Mai mit einem flächendeckenden Rahmenprogramm bespielt werden. Mit speziellen Angeboten sollen nicht nur klassische ESC-Fans angesprochen werden, sondern etwa auch alte Menschen, sozial Benachteiligte oder Straßenbahn-Passagiere.

Das Song-Contest-Finale geht am 16. Mai in der österreichischen Hauptstadt über die Bühne. Bereits im April werden in einigen Wiener Altersheimen Mitsing-Events mit ESC-Klassikern veranstaltet.

Kurz vor der Final-Show in der Wiener Stadthalle bekommen 500 Menschen aus schwierigen sozialen Verhältnissen die Gelegenheit, eine der Voraufführungen zu besuchen, die als Proben und für Jury-Bewertungen vorgesehen sind. Für die breite Masse ohne Tickets stehen rund 30 Public-Viewing-Events in der Stadt zur Verfügung. Die größte öffentliche Zuschauerzone vor dem Rathaus fasst bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher.

ESC-Beschallung auch in der Straßenbahn

Wien sei nicht nur die Gastgeberin des ESC, «sondern vor allem eine Stadt des Friedens, des Zusammenhalts und des Miteinanders», sagte Bürgermeister Michael Ludwig. «Das spiegelt sich in jedem Programmpunkt eindeutig wider», sagt er.

Zum Rahmenprogramm gehört auch eine Straßenbahn, die ESC-Musik in den öffentlichen Raum bringen soll. Auf einem Donauschiff und in einer großen Disco im Freizeitpark Prater werden DJs für Eurovision-Stimmung sorgen.

70-jähriges ESC-Jubiläum in Wien

Zum 70-jährigen Jubiläum des ESC wird der Musikwettbewerb in Österreich stattfinden, nachdem der österreichische Countertenor JJ im Vorjahr in Basel gewonnen hatte. Vorab hat die Teilnahme Israels für Diskussionen gesorgt. Einige Länder boykottieren den ESC als Reaktion auf das Vorgehen Israels im Gazastreifen.

Für Deutschland tritt Sängerin Sarah Engels mit ihrem Song «Fire» an. Der ESC ist das größte Musikevent der Welt. Voriges Jahr verfolgten rund 170 Millionen Zuschauer das Ereignis im Fernsehen.