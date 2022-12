Meghan wischt sich mehrmals die Tränen aus dem Gesicht, Harry zeigt sich als fürsorglicher Familienvater: «Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen passiert», sagt er. Eine neue Doku will das ändern.

Santa Barbara (dpa) - Mit einem dramatischen Trailer will der Streaming-Riese Netflix die Erwartungen an seine Dokumentation über Prinz Harry und Herzogin Meghan anheizen.

„Wenn so viel auf dem Spiel steht, ist es nicht sinnvoller, unsere Geschichte von uns selbst zu hören?“, fragt Meghan in dem halbminütigen Clip, den Netflix in den sozialen Netzwerken verbreitete, in Richtung Publikum.

Die 41-Jährige ist mehrfach zu sehen, wie sie sich Tränen aus dem Gesicht wischt oder den Kopf in die Hände wirft. Ihr Mann Harry zeigt sich als fürsorglicher Familienvater: „Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen passiert“, sagt der 38-Jährige in die Kamera. „Ich musste alles tun, um meine Familie zu beschützen.“

Dramatischer Abgang aus dem Königshaus

Mit diesen Andeutungen spielt das Paar auf seinen dramatischen Abgang aus dem britischen Königshaus und die Erfahrungen an, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Berichten zufolge soll die Netflix-Dokumentation, in der das Paar jedoch auch lachend, knutschend und mit Nachwuchs zu sehen ist, am 8. Dezember erscheinen.

Bereits im vergangenen Jahr hatten Meghan und Harry in einem aufsehenerregenden Fernsehinterview mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey kein Blatt vor den Mund genommen und dem Palast Rassismus und mangelnde Unterstützung vorgeworfen. Harry bereitet sich außerdem auf die Veröffentlichung seiner Autobiografie im Januar vor.