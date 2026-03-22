Er nennt sich „DJ Baguette“ und legt dort auf, wo man es nicht erwartet. Die Besuche des 29-jährigen Dorian Gamon in Bäckereien auf dem französischen Land sind ein Erfolg.

Auf der idyllischen Weidewiese von Censeau im französischen Jura ist heute etwas anders als sonst. Zwar stehen die Kühe wie immer in der Sonne und grasen. Doch das Vogelgezwitscher wird übertönt von schnellen Dance-Rhythmen. Ein paar hundert Meter weiter im Ortskern des 320-Einwohner-Dorfs erklingen sie noch lauter und treiben neugierige Menschen auf die Straße. Ein Kamerateam ist dort unterwegs, um das ungewöhnliche Musikereignis einzufangen. Was er davon halte, will eine Reporterin von einem älteren Mann wissen. „Ich habe Lust zu tanzen, Madame“, erwidert der Senior lächelnd.

Genau das kann er in der Bäckerei des Dorfes tun, deren Name passenderweise „Le pain en chantant“ lautet, übersetzbar mit „Das Brot beim Singen“ oder etwas freier: „Brot mit Gesang“. Die Besitzer haben „DJ Baguette“ eingeladen, der sein kleines Mischpult in ihrem Laden aufgebaut hat, um vier Stunden lang aufzulegen.

Honorar verlangt er nicht

„Alle Hände in die Luft!“, ruft der junge Mann, der ein Matrosenhemd und eine grelle Sonnenbrille trägt, und macht es vor. „Wir wussten nicht, was uns genau erwartet“, sagt Bäckermeister Lionel Aymonier lachend. „Es ist erst der Anfang und wir haben bald nichts mehr zu essen und zu trinken, so viele Leute sind gekommen.“ Ausgelassen tanzen die Gäste zur lauten Musik, Luftballons fliegen herum. Dorian Gamon alias „DJ Baguette“ erfüllt seine Mission glänzend.

Seit Mai vergangenen Jahres fährt der 29-Jährige aus Valence in Südostfrankreich regelmäßig durch das Land, um in Bäckereien gute Laune zu verbreiten. Inzwischen war er in 60 verschiedenen Orten, und sein Terminkalender für die nächsten Wochen ist schon voll. Er wolle auf seine Art die für das Dorfleben unerlässlichen Läden unterstützen und etwas Neues anbieten, sagt er. „Viele DJs verlassen die traditionellen Bars und Clubs, um in ungewöhnlichen Orten aufzulegen.“ Also habe er sich gedacht: Warum nicht in kleine Dörfer kommen, wo der Zugang zu kulturellem Angebot geringer sei? „Auch viele ältere Leute tanzen gerne, ihnen fehlt nur meistens die Gelegenheit dazu.“

Nachdem Dorian Gamon im April 2025 einen Aufruf in den sozialen Netzwerken gestartet hatte, war die Resonanz sofort enorm. Manche Videos, erzählt er stolz, seien Millionen Male geklickt worden. In der Folge luden ihn immer mehr Ladenbesitzer in ganz Frankreich ein. Ein Honorar verlangt der DJ nicht, er lässt sich lediglich die Fahrtkosten erstatten. Sein Vater, der schon in Rente ist, begleitet ihn. So hat sich ein Rhythmus eingependelt. „Zu Wochenbeginn lege ich in Bäckereien auf, am Wochenende dann in Clubs, Restaurants oder bei Partys, denn davon lebe ich“, erzählt Gamon. „Seit ich 15 bin, arbeite ich als DJ.“ In den sozialen Medien hat er inzwischen eine große Fangemeinde, viele Fernsehsender berichteten über ihn. „Unglaublich“ sei das Interesse an seinem Angebot, freut sich der junge Mann. „Manchmal klingelt mein Telefon alle zehn Minuten.“

Einsatz für die Backstuben

Frankreich zählt rund 35.000 Bäckereien, mehr als jedes andere europäische Land. Nur wenn das Brot direkt in der Bäckerei hergestellt und kein vorgefertigter Teig verwendet wird, darf sich ein Betrieb als „Boulangerie Artisanale“, als handwerklich, bezeichnen. Diese seit 1993 geltende Regelung schützt die Unternehmen, die ihre Ware selbst und vor Ort zubereiten, anstatt sie einfach nur aufzubacken. Ihre Anzahl bleibt seit 20 Jahren stabil und stieg zuletzt sogar leicht an. Dennoch, so „DJ Baguette“, brauche es weitere Unterstützung für die Backstuben. Immer öfter verlassen sie die Innenstädte und ziehen in Einkaufszentren an deren Ränder. „Ich habe selbst in einem Dorf gelebt, in dem die kleinen Läden allmählich verschwanden. also sagte ich mir, das dürfen wir nicht zulassen.“ Auch stelle er fest, dass sich jüngere Menschen zunehmend von lokalen Betrieben abwenden, weil sie infolge der Digitalisierung an Online-Bestellungen und in den Supermärkten an automatische Kassen gewöhnt seien. Er wolle Musik mit diesem „wunderbaren Handwerk“ verbinden, das es zu schützen gilt.

Und noch eine wichtige Funktion erfülle die Feier in ihrem Geschäft, sagt Stéphanie Voiret, Bäckermeisterin in Censeau. „Diese Aktion bringt die Menschen zusammen – und das ist genau das, was heute fehlt.“ Bei ihren morgendlichen Verkaufstouren in die umliegenden Dörfer stelle sie immer fest, dass die Kunden großen Bedarf nach sozialem Kontakt und Austausch haben.

Kundschaft ist wie Familie

Amélie Couvelard, Chefin von „L’Atelier Garnier“ in Boulogne-sur-Mer an der Küste der Normandie, lud „DJ Baguette“ ebenfalls in ihre Bäckerei ein. Sie habe ihre Kunden einen Party-Nachmittag angeboten, um ihnen für ihre Treue zu danken, sagt sie. Ihr Betriebe zähle 14 Angestellte, die davon abhängen, dass die Geschäfte gut laufen und dass die Menschen weiter ihr Baguette und ihre Croissants frisch bei ihr und nicht etwa im Supermarkt kaufen. „Unsere Kundschaft, das ist wie unsere Familie.“

Die Bäckereien gehören zu den wenigen Orten, in denen sich alle Generationen treffen, die Jüngeren wie die Älteren, betont Dorian Gamon. „Sie sind Orte des Vertrauens, an denen man sich wohlfühlt.“ Er wolle seinen Teil dazu beitragen, dass das auch in Zukunft so bleibe – und zwar nicht unbedingt nur in Frankreich. Musik kenne ja keine Grenzen und keine Sprachbarriere, sagt er. „Wenn mich eine deutsche Bäckerei kontaktieren würde, käme ich mit großer Freude!“