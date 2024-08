Was haben Katy Perry und Coldplay gemeinsam? Sie und andere Pop-Größen bringen in den verbleibenden Monaten des Jahres neue Alben raus. Manche gehen kurz darauf auf Tour.

Berlin (dpa) - Das Musikjahr 2024 ist längst nicht vorbei - es hält noch einige Platten bereit. Manche werden bereits sehnsüchtig erwartet, andere kommen überraschend. Auf folgende Alben darf man besonders gespannt sein:

1. Post Malone

Hip-Hop, R&B, Rock, Pop oder Country? Der US-Sänger lässt sich nicht eindeutig einem Genre zuordnen. In den achtzehn Titeln seines sechsten Albums «F-1 Trillion» (16. August) findet man jedoch überraschend viele Einflüsse aus der Country-Szene. Größen wie Dolly Parton, Lainey Wilson, Tim McGraw, Brad Paisley, Chris Stapleton und Hank Williams Jr. wirkten an den Songs mit. Auf seiner letzten Platte («Austin», 2023) verzichtete der 29-Jährige hingegen auf Gäste.

Tauscht Post Malone seine Kappe künftig gegen einen Cowboyhut aus? Auf seinen neuen Album »F-1 Trillion« sind überraschend viele Country-Größen vertreten. (Archivbild) Foto: George Walker IV/dpa

2. Sabrina Carpenter

Mit einem Gold-Album und mehreren Platin-Singles im Gepäck überrascht es nicht, dass die Debütsingle «Espresso» von Sabrina Carpenters neuer Platte «Short n’ Sweet» (23. August) ein weltweiter Nummer−eins-Hit wurde. Das neue Album soll von Beziehungen und der Liebe inspiriert worden sein. Passend dazu hat sie auch schon einen zweiten Song samt Video releast: Bei «Please, Please, Please» dreht sich alles um eine Flucht aus dem Gefängnis - und einer Lovestory.

3. Katy Perry

Nach vier Jahren Pause kehrt die «I Kissed A Girl»-Chartstürmerin mit neuer Musik zurück. Der Name ihres neuen Werks «143» (20. September) soll eine codierte Liebesbotschaft sein, wobei die Ziffernfolge die Buchstabenanzahl der englischen Wörter I (1) love (4) you (3) darstellen. In den frühen 1990er Jahren verwendeten Verliebte diese Zahlenkombination oft, um sich per Pager eine Liebesnachricht zu senden. Die Sängerin möchte mit diesem Titel eine «durchgehende Botschaft» der Liebe vermitteln, wie vom Label Capitol Records mitgeteilt wurde. Stilistisch erwarte die Fans ein «kühnes, überschwängliches, feierliches Dance-Pop-Album», hieß es weiter.

4. Paris Hilton

Fast zwei Jahrzehnte nach «Paris» gibt der US-Realitystar ein Musik-Comeback. Für ihr neues Album «Infinite Icon» (6. September) hat sich Paris Hilton mit der Sängerin und Produzentin Sia zusammengetan. Auch Sängerin Meghan Trainor («All About That Bass») hat es mit «Chasin» auf die Platte geschafft. «Dieser Song ist eine Erinnerung daran, dass man aufhören sollte, jemandem hinterherzujagen, der einen nie verdient hat», schreibt die 43-jährige Hilton über den gemeinsamen Song.

5. David Garrett

Für sein neues Album «Millennium Symphony» (18. Oktober) hat sich der Wahl-New Yorker an den «spannendsten Hits der letzten 25 Jahre» bedient, wie im Vorfeld der Veröffentlichung mitgeteilt wurde. Von Harry Styles über Taylor Swift und Beyoncé – die Albumankündigung des 43-jährigen Geigers verspricht eine symphonische Neuinterpretation, die verschiedene Fangruppen ansprechen soll. Die Garrett-Version von Ed Sheerans «Shape of You» gibt einen Vorgeschmack auf diese stilistische Fusion.

6. Max Richter

Nach jahrzehntelanger Karriere gab der global gefeierte Komponist mit der Ankündigung von «In A Landscape» (6. September) endlich auch die Termine seiner ersten Welttournee bekannt. Richter, der dafür bekannt ist, traditionelle Orchestrierung nahtlos mit modernen elektronischen Elementen zu verbinden, möchte in seinem neuen Werk Polaritäten vereinen, wie angekündigt wurde. «Die Elektronik mit den akustischen Instrumenten, die natürliche Welt mit der menschlichen Welt und die großen Ideen des Lebens mit dem Persönlichen und Intimen.»

7. Die Fantastischen Vier

Nach sechs Jahren Wartezeit können sich Fans endlich auf eine neue Platte der «Fanta 4» freuen. Es könnte das letzte Mal sein. Das elfte Album «Long Player» (4. Oktober) haben die vier Stuttgarter bereits im vergangenen Jahr angekündigt - ebenso der Vorverkauf für die große Arena-Tour, die kurz nach Veröffentlichung starten soll. «Ich kann nicht absehen, ob danach nochmal eins kommt», sagte Thomas D. kürzlich in einem Interview der Zeitung «Badische Neueste Nachrichten».

8. Max Herre und Joy Denalane

Auch nach 25 Jahren Beziehung gibt es für das Paar ein erstes Mal - nämlich ein gemeinsames Album. 2004 erschien ihr erster gemeinsamer Song «Mit Dir». Nun soll es sich auf «Alles Liebe» (1. November) auch wieder um viele Gefühle drehen – sowohl alte als auch neue. «Es gibt tausend Formen von Liebe. Unsere ist eine davon – und das Album ist jetzt unser Blick darauf», so Herre über die Platte. Wenige Wochen nach der Veröffentlichung wollen die beiden auch gemeinsam auf Tour gehen.

9. Coldplay

Im Zeichen der Nachhaltigkeit: Drei Jahre sind seit der Veröffentlichung von «Music of the Spheres» vergangen. Mit dem Album landeten Coldplay in Großbritannien sogar auf Platz eins der Charts. Seitdem ist die Band viel unterwegs und bemüht sich, klimaschädliche Emissionen bei ihren Touren zu senken. Auch die Platte ihres zehnten Albums «Moon Music» (4. Oktober) soll aus recycelten Plastikflaschen hergestellt werden - und somit nachhaltig Eindruck hinterlassen.

10. Kerstin Ott

Das fünfte Album von Kerstin Ott soll das Leben in all seinen Farben schildern. So auch die gleichnamige Single «Für immer für dich» (18. Oktober) - die emotionale Geschichte einer tiefen, lebenslangen Bindung, die musikalisch zum Feiern einlädt. Den Song mit den einsteigenden Worten «Für dich ist mir kein Weg zu weit» habe sie ihrer Frau gewidmet, mit der die 42-Jährige seit 2017 verheiratet ist, verriet die Sängerin im Vorfeld.

Kerstin Ott hat eine bewegende Vergangenheit. Die Emotionen finden sich auch in ihren Songtexten. (Archivbild) Foto: Britta Pedersen/dpa

11. Die Nerven

Das letzte Album des Stuttgarter Trios? Von wegen! Auch wenn der Titel «Wir waren hier» (13. September) auf einen Abschied hindeutet. «Es ist das erste Album, bei dem es sich nicht anfühlt, als wäre es unser letztes», so die Band im Vorfeld der Veröffentlichung. Vier Singles sind bereits raus. Thematisch setzen sich die krachigen Songs mit Umweltverschmutzung und rücksichtsloser Verschwendung auseinander.